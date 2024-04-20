Последствия несвоевременной замены антифриза. Что происходит внутри вашего двигателя?

Антифриз играет ключевую роль в системе охлаждения автомобиля, но со временем его эффективность уменьшается из-за износа присадок и загрязнения.
Производители рекомендуют менять антифриз каждые 2-3 года или после пробега 50-60 тысяч километров. Несвоевременная замена может привести к перегреву двигателя, усилению коррозии и образованию осадка, что в конечном итоге может привести к серьезным повреждениям системы охлаждения и двигателя.
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