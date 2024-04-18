Lucid Air Grand Touring снова удивляет. Что нового и какая теперь его реальная дальность хода?

Обновления 2024 года для Lucid Air Grand Touring: улучшения и новая оценка дальности

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Lucid Air Grand Touring, позиционируемый между моделями Touring и высокопроизводительным Sapphire, получает обновления в 2024 году, включая новый тепловой насос, что улучшает его производительность в холодные дни.

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При этом диапазон хода по данным EPA остается на уровне 516 миль, что позволяет Grand Touring оставаться самым дальнобойным электромобилем в США.

Кроме того, производитель сообщает о улучшениях в дизайне электродвигателя, химии батарейных ячеек и термических характеристиках, что обеспечивает максимальную производительность даже при длительном "динамичном" вождении. Также обещается ускоренная зарядка благодаря улучшенной предварительной подготовке к зарядке.