Почему ваш автомобиль дергается? Раскрываем секреты автомобильной техники

Почему ваш автомобиль дергается при разгоне? Основные причины и как с ними бороться

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Дерганье автомобиля во время разгона, маневрирования или резкого ускорения может указывать на неполадки в различных системах.

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Некачественное топливо, забитые фильтры, неисправные форсунки, вышедшие из строя свечи зажигания, а также проблемы с высоковольтной проводкой и катушками зажигания могут привести к этому явлению.

Решение проблемы требует диагностики и возможно замены или ремонта соответствующих компонентов автомобиля.