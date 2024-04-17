Почему ваш автомобиль дергается? Раскрываем секреты автомобильной техники

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Почему ваш автомобиль дергается при разгоне? Основные причины и как с ними бороться

0:30
Авто

Дерганье автомобиля во время разгона, маневрирования или резкого ускорения может указывать на неполадки в различных системах.

Почему ваш автомобиль дергается при разгоне? Основные причины и как с ними бороться
Фото: Wikipedia by メルビル is licensed under CC BY-SA 4.0

Некачественное топливо, забитые фильтры, неисправные форсунки, вышедшие из строя свечи зажигания, а также проблемы с высоковольтной проводкой и катушками зажигания могут привести к этому явлению.

Решение проблемы требует диагностики и возможно замены или ремонта соответствующих компонентов автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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