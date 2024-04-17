Почему ваш автомобиль дергается? Раскрываем секреты автомобильной техники

Дерганье автомобиля во время разгона, маневрирования или резкого ускорения может указывать на неполадки в различных системах.
Некачественное топливо, забитые фильтры, неисправные форсунки, вышедшие из строя свечи зажигания, а также проблемы с высоковольтной проводкой и катушками зажигания могут привести к этому явлению.
Решение проблемы требует диагностики и возможно замены или ремонта соответствующих компонентов автомобиля.
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