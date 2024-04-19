Провал или перспектива: как китайские автомарки Kaiyi, BAIC и Livan рискуют потерять российский рынок авто

Эти "китайцы" могут покинуть российский рынок: опрос дилеров

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Китайские автомобильные марки Kaiyi, BAIC и Livan могут столкнуться с вероятностью покидания российского рынка в 2024 году, согласно мнению трети дилеров из Санкт-Петербурга, участвовавших в опросе, проведенном интернет-изданием "Новый проспект" и Telegram-каналом AutoRun SPb.

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В опросе приняли участие 12 дилерских холдингов из Санкт-Петербурга, которые могли указывать несколько брендов в своих ответах.

Kaiyi, BAIC и Livan дебютировали на российском автомобильном рынке в прошлом году. Производство автомобилей марок Kaiyi и BAIC осуществляется на местном уровне на заводе "Автотор" в Калининградской области.

Низкий объем продаж новых автомобилей данных брендов в Петербурге не позволяет им в настоящем году занять места в топ-25 наиболее популярных марок (лучший результат показывает Kaiyi, занимая 30-е место, в то время как Livan находится за пределами топ-40).

17% опрошенных дилеров указали на бренд SWM как один из кандидатов с высокой вероятностью ухода с российского рынка. Автомобили этого бренда также производятся методом крупноузлового сборки на заводе "Автотор". В Петербурге этот бренд даже не попадает в топ-50 по объему продаж.

Петербургские дилеры также выразили неуверенность в перспективах брендов Dongfeng, JAC, MG, FAW, Jetta и Forthing на российском рынке. Однако шансы этих марок покинуть Россию, по мнению респондентов, меньше, чем у вышеупомянутых четырех брендов.

Отвечая на вопрос о том, какие китайские бренды могут сократить свою дилерскую сеть в России, участники опроса выделили пять основных претендентов: Chery, Omoda, Exeed, FAW и Dongfeng. В настоящее время у Chery, Omoda и Exeed в Петербурге более 10 дилерских центров для каждого из них. FAW представлен девятью автосалонами в городе, а Dongfeng — семью.

Среди других китайских брендов, у которых есть высокие шансы на сокращение дилерской сети, были названы Kaiyi, BAIC, MG и Changan.