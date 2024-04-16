Alfa Romeo меняет название своего кроссовера из-за скандала с правительством

Alfa Romeo объявила сегодня, что изменит название своего недавно представленного кроссовера Milano на "Junior" после давления со стороны итальянского правительства.
Итальянский министр промышленности Адольфо Урсо выразил критику в адрес Alfa Romeo за маркетинг автомобиля, произведенного за пределами Италии, с итальянским названием. Решение об изменении названия пришло всего через несколько дней после заявления Урсо.
Новое название, Junior, является переосмыслением старого названия модели Alfa Romeo и, возможно, более подходит для маленького кроссовера начального уровня.
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