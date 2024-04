Alfa Romeo меняет название своего кроссовера из-за скандала с правительством

Alfa Romeo объявила сегодня, что изменит название своего недавно представленного кроссовера Milano на "Junior" после давления со стороны итальянского правительства.

Фото: Alfa Romeo 8c Spider by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0