Узнайте секреты. Состояние ваших шин расскажет больше, чем вы думаете

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Что говорит состояние покрышек о технических проблемах автомобиля: ключевые признаки

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Редакция сайта Тарантас Ньюс выделяет несколько ключевых признаков состояния покрышек, которые могут указывать на технические проблемы автомобиля.

Фото: Wikipedia by Stiopa is licensed under CC BY-SA 3.0

Неравномерный износ может свидетельствовать о неправильной установке углов колес, а "пятнистость" протектора может указывать на неисправности тормозной системы. Вмятины на покрышке могут быть результатом вышедших из строя элементов подвески или регулярной езды с перегрузом.

Быстрый износ середины протектора может свидетельствовать о неправильном давлении в шинах, что также может повлиять на работу подвески.