Узнайте секреты. Состояние ваших шин расскажет больше, чем вы думаете

Редакция сайта Тарантас Ньюс выделяет несколько ключевых признаков состояния покрышек, которые могут указывать на технические проблемы автомобиля.
Неравномерный износ может свидетельствовать о неправильной установке углов колес, а "пятнистость" протектора может указывать на неисправности тормозной системы. Вмятины на покрышке могут быть результатом вышедших из строя элементов подвески или регулярной езды с перегрузом.
Быстрый износ середины протектора может свидетельствовать о неправильном давлении в шинах, что также может повлиять на работу подвески.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.