Стало известно, почему АвтоВАЗ отказывается от создания новых коробок передач для LADA Vesta

Компания "АвтоВАЗ" не планирует разрабатывать свою собственную автоматическую коробку передач (АКПП) для автомобилей LADA Vesta.
Директор проекта LADA Vesta Олег Груненков отмечает отсутствие необходимой школы разработки в компании для создания АКПП, а также длительность этого процесса — от пяти до семи лет.
Вместо этого "АвтоВАЗ" интегрирует новый мотор и автоматическую коробку передач (вариатор) в модели семейства Vesta, что требует модернизации топливной и тормозной систем автомобилей.
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