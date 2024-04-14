Стало известно, почему АвтоВАЗ отказывается от создания новых коробок передач для LADA Vesta

"АвтоВАЗ" отказывается от разработки собственной АКПП для автомобилей LADA Vesta

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Компания "АвтоВАЗ" не планирует разрабатывать свою собственную автоматическую коробку передач (АКПП) для автомобилей LADA Vesta.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Директор проекта LADA Vesta Олег Груненков отмечает отсутствие необходимой школы разработки в компании для создания АКПП, а также длительность этого процесса — от пяти до семи лет.

Вместо этого "АвтоВАЗ" интегрирует новый мотор и автоматическую коробку передач (вариатор) в модели семейства Vesta, что требует модернизации топливной и тормозной систем автомобилей.