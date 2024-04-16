Спойлеры, бамперы, оптика: что вам нужно знать, прежде чем изменять свой автомобиль

В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено самовольно менять 12 деталей в машине

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При обслуживании и улучшении вашего автомобиля важно соблюдать особую осторожность, так как определённые детали могут быть изменены только с разрешения специализированных лабораторий. Согласно информации, полученной от представителя ГИБДД, важно понимать, почему водителям запрещено самостоятельно менять некоторые компоненты в автомобиле, а также какие наказания могут быть применены в случае нарушения этого правила.

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Согласно Статье 12.5 Административного Кодекса РФ, нарушение конструкции транспортного средства, которое может повлиять на безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения, подлежит штрафу до 5000 рублей.

В частности, запрещается самостоятельная установка нестандартных бамперов, несертифицированных обвесов, спойлеров, а также неоригинальной оптики, боковых зеркал и рейлингов, так как при аварии они могут оторваться и представлять угрозу для участников дорожного движения.

Перед установкой таких деталей необходимо получить сертификацию от производителя или провести проверку в специализированной лаборатории.

Также важно получить разрешение на замену силового агрегата на нестандартный, а также на установку других элементов салона, таких как руль, сиденья, передняя панель, центральная консоль и ремни безопасности. Несанкционированная замена заводских дисков на колеса нестандартного размера также является нарушением, поскольку это может существенно изменить характеристики автомобиля и повлиять на его управляемость.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N413 от апреля 2019 года, любые изменения в конструкции автомобиля должны быть зарегистрированы. Однако проверка на безопасность может быть опущена, если все установленные детали соответствуют данному автомобилю.

Важно отметить, что под термином "изменения" не подразумевается обычная замена изношенных деталей во время обслуживания. Если во время ремонта заменяются детали на аналогичные или с теми же параметрами, то регистрация изменений не требуется.

Также допускается установка деталей и оборудования, предусмотренных заводом-изготовителем, при условии, что это указано в эксплуатационной документации.