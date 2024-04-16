Если вас укачивает в машине, возьмите эти продукты — они снизят приступ тошноты

Диетолог Саволюк назвала 2 продукта, способных помочь при укачивании в машине

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Чтобы справиться с приступами тошноты во время поездки на автомобиле, рекомендуется употребить продукты с кислым или горько-соленым вкусом. Об этом рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк в интервью для корреспондента "Газеты.Ru".

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Саволюк пояснила, что причиной укачивания, сопровождаемого тошнотой, чувством дурноты или отрыжкой, является гиперактивная работа блуждающего нерва (вагуса).

"Этот нерв проходит через пищевод, желудок и верхнюю часть кишечника. Для улучшения состояния ЖКТ необходимо гармонизировать его работу. Наиболее простым способом является употребление пищи, однако стоит избегать конфет или жвачек, содержащих простые углеводы, так как они могут усилить тошноту", — отметила специалист.

Саволюк рекомендует взять с собой в дорогу насыщенные витаминами продукты, такие как морковь или яблоко. При их употреблении глотательный рефлекс стимулирует правильную перистальтику пищевода, что в свою очередь способствует нормализации работы желудка и кишечника.

Другими словами, мышечные сокращения органов ЖКТ будут направлены в нужном направлении — сверху вниз.

Кроме того, во время поездки в машине рекомендуется пить воду маленькими глотками. Прекрасно снимает приступы тошноты кислый или горько-соленый вкус, но не сладкий. После употребления такой пищи самочувствие улучшится, добавила специалист.