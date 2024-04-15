Падение мощности, заклинивание: чем опасен перепад давления в двигателе

Автоэксперты провели анализ и рассказали, каким должно быть давление масла в ДВС

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Моторные масла, применяемые во внутреннем сгорании двигателей, выполняют несколько ключевых функций. Они обеспечивают смазку поверхностей, снижают тепловые нагрузки, защищают металлические детали от коррозии, очищают двигатель от нагара и удаляют загрязнения.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эти масла поступают к внутренним компонентам двигателя под давлением, создаваемым масляным насосом.

Давление масла в двигателе индивидуально для каждого типа мотора и зависит от его объема, модели и типа используемого топлива. Точные параметры указаны в технической документации к автомобилю.

Существуют стандартные нормы давления для бензиновых и дизельных двигателей. Например, на холостом ходу давление в бензиновых двигателях обычно составляет около 2 атмосфер, а при оборотах 3500-4500 оборотов в минуту — от 4,5 до 6,5 атмосфер.

У дизельных двигателей давление обычно на 40-50% ниже, чем у бензиновых.

Эксперты отмечают, что как недостаточное, так и избыточное давление в двигателе может привести к серьезным поломкам. Недостаточное давление может привести к износу деталей двигателя из-за недостаточного смазывания.

Излишнее давление также может вызвать заедание деталей и нарушить работу двигателя, что приведет к повреждениям внутренних компонентов.

Повышенное давление обычно связано с износом или загрязнением редукционного клапана, который регулирует давление масла. Эта проблема может быть устранена заменой или промывкой системы с применением специальных средств.

Также давление может возрастать при загрязнении масляного фильтра.

Избыточное давление возникает, когда объем масла превышает норму и оно начинает выдавливаться через уплотнения. Это может привести к попаданию масла в камеру сгорания, что вызовет замасливание свечей зажигания и снижение мощности двигателя.