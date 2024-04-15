Падение мощности, заклинивание: чем опасен перепад давления в двигателе

Моторные масла, применяемые во внутреннем сгорании двигателей, выполняют несколько ключевых функций. Они обеспечивают смазку поверхностей, снижают тепловые нагрузки, защищают металлические детали от коррозии, очищают двигатель от нагара и удаляют загрязнения.
Эти масла поступают к внутренним компонентам двигателя под давлением, создаваемым масляным насосом.
Давление масла в двигателе индивидуально для каждого типа мотора и зависит от его объема, модели и типа используемого топлива. Точные параметры указаны в технической документации к автомобилю.
Существуют стандартные нормы давления для бензиновых и дизельных двигателей. Например, на холостом ходу давление в бензиновых двигателях обычно составляет около 2 атмосфер, а при оборотах 3500-4500 оборотов в минуту — от 4,5 до 6,5 атмосфер.
У дизельных двигателей давление обычно на 40-50% ниже, чем у бензиновых.
Эксперты отмечают, что как недостаточное, так и избыточное давление в двигателе может привести к серьезным поломкам. Недостаточное давление может привести к износу деталей двигателя из-за недостаточного смазывания.
Излишнее давление также может вызвать заедание деталей и нарушить работу двигателя, что приведет к повреждениям внутренних компонентов.
Повышенное давление обычно связано с износом или загрязнением редукционного клапана, который регулирует давление масла. Эта проблема может быть устранена заменой или промывкой системы с применением специальных средств.
Также давление может возрастать при загрязнении масляного фильтра.
Избыточное давление возникает, когда объем масла превышает норму и оно начинает выдавливаться через уплотнения. Это может привести к попаданию масла в камеру сгорания, что вызовет замасливание свечей зажигания и снижение мощности двигателя.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.