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Падение мощности, заклинивание: чем опасен перепад давления в двигателе

Автоэксперты провели анализ и рассказали, каким должно быть давление масла в ДВС

1:57
Авто

Моторные масла, применяемые во внутреннем сгорании двигателей, выполняют несколько ключевых функций. Они обеспечивают смазку поверхностей, снижают тепловые нагрузки, защищают металлические детали от коррозии, очищают двигатель от нагара и удаляют загрязнения.

Автоэксперты провели анализ и рассказали, каким должно быть давление масла в ДВС
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эти масла поступают к внутренним компонентам двигателя под давлением, создаваемым масляным насосом.

Давление масла в двигателе индивидуально для каждого типа мотора и зависит от его объема, модели и типа используемого топлива. Точные параметры указаны в технической документации к автомобилю.

Существуют стандартные нормы давления для бензиновых и дизельных двигателей. Например, на холостом ходу давление в бензиновых двигателях обычно составляет около 2 атмосфер, а при оборотах 3500-4500 оборотов в минуту — от 4,5 до 6,5 атмосфер.

У дизельных двигателей давление обычно на 40-50% ниже, чем у бензиновых.

Эксперты отмечают, что как недостаточное, так и избыточное давление в двигателе может привести к серьезным поломкам. Недостаточное давление может привести к износу деталей двигателя из-за недостаточного смазывания.

Излишнее давление также может вызвать заедание деталей и нарушить работу двигателя, что приведет к повреждениям внутренних компонентов.

Повышенное давление обычно связано с износом или загрязнением редукционного клапана, который регулирует давление масла. Эта проблема может быть устранена заменой или промывкой системы с применением специальных средств.

Также давление может возрастать при загрязнении масляного фильтра.

Избыточное давление возникает, когда объем масла превышает норму и оно начинает выдавливаться через уплотнения. Это может привести к попаданию масла в камеру сгорания, что вызовет замасливание свечей зажигания и снижение мощности двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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