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Бензин подорожает: таков один из сценариев возвращения на российский рынок Евро-3 — главред "За рулём"

Автоэксперт Максим Кадаков: возвращение бензина Евро-3 добавит водителям головной боли

2:01
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Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков поделился с Pravda. Ru своим мнением о возможном возвращении на российский рынок топлива класса Евро-3.

Автоэксперт Максим Кадаков: возвращение бензина Евро-3 добавит водителям головной боли
Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Евро-3 — бензин, содержащий запрещённую в 2016 году октаноповышающую добавку- монометиланилин. Вполне вероятно, считает эксперт, что в нынешних условиях его вновь начнут производить.

"У нас часть производственных мощностей пострадала после атак беспилотников. Это не значит, что пострадавшие заводы полностью выведены из строя. Где-то выведена одна установка, где-то — две по гидрокрекингу, переработке нефти. Производство автомобильного топлива — бензина и солярки — упало, по данным Росстата, на 12% на последней неделе марта. 12% — это уже прилично", — приводит данные Максим Кадаков.

Возобновление производства Евро-3 вероятно и по другим причинам.

"Весной не хватает автомобильного топлива, люди больше ездят, начинается посевная. Также снижение себестоимости. Добавки октаноповышающие, которые были запрещены, вредные для экологии, позволяют значительно удешевить процесс и делать больше топлива по более низкой цене", — прогнозирует специалист.

Возможное введение в оборот Евро-3 повлечёт за собой удорожание бензина Евро-5, говорит собеседник Pravda. Ru.

"Бензин не должен стать дороже. Должен стать либо дешевле, либо должен остаться по той цене, какая есть сейчас. Другое дело, будут ли честно предупреждать водителей, что на этой заправке продается бензин Евро-3, который для современного автомобиля вреден, сера убивает каталитический нейтрализатор на автомобилях. Может подорожать топливо более высокого класса — Евро-5. Сейчас ручное регулирование государством цен на заправках — всем дана команда не повышать цены на бензин. Как будет дальше, можно только предполагать", — эксперт не даёт долгосрочного прогноза.

Нормы токсичности Евро 0, 2, 3, 4, 5 - детальный обзор. Диагностика - жизнь и работа. 52,5 тыс. подписчиков Подписаться 1,5 тыс. П
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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