Эксклюзивные подробности: как Порше собирается покорить электромобильный мир с Турбо GT

Инженеры Порше под руководством Кевина Гика разработали невероятно мощный электрический автомобиль — Турбо GT. Этот эксклюзивный проект был создан в рамках небольшой команды с минимальными ограничениями, что позволило внедрить множество инноваций и экстремальных решений.
Турбо GT оснащен новым инвертором для заднего двигателя, повышающим общую мощность до 1092 лошадиных сил при использовании системы запуска.
Автомобиль получил уникальную аэродинамическую обработку и возможность выбора различных колесных дисков и шин для максимального сцепления с дорогой. Турбо GT также продемонстрировал впечатляющие результаты на Нюрбургринге, став самым быстрым электрическим седаном на этой трассе.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.