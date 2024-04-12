Эксклюзивные подробности: как Порше собирается покорить электромобильный мир с Турбо GT

Порше разработала самый мощный электрокар

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Инженеры Порше под руководством Кевина Гика разработали невероятно мощный электрический автомобиль — Турбо GT. Этот эксклюзивный проект был создан в рамках небольшой команды с минимальными ограничениями, что позволило внедрить множество инноваций и экстремальных решений.

Фото: flickr by Web Summit is licensed under CC BY 2.0

Турбо GT оснащен новым инвертором для заднего двигателя, повышающим общую мощность до 1092 лошадиных сил при использовании системы запуска.

Автомобиль получил уникальную аэродинамическую обработку и возможность выбора различных колесных дисков и шин для максимального сцепления с дорогой. Турбо GT также продемонстрировал впечатляющие результаты на Нюрбургринге, став самым быстрым электрическим седаном на этой трассе.