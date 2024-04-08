Как получить максимальную компенсацию от страховой компании после ДТП через Госуслуги

Получение компенсации от страховой компании после ДТП через Госуслуги

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Вот подробное пошаговое руководство о том, как получить компенсацию от страховой компании через Госуслуги после ДТП.

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Для этого необходимо выполнить несколько условий, включая наличие подтвержденной учетной записи на Госуслугах, оформление ДТП по европротоколу, быть собственником поврежденного автомобиля, наличие страховой компании, подключенной к системе приема заявлений через Госуслуги, и использование приложения Госключ для подписания заявления электронной подписью.

В случае соблюдения всех условий, заявитель может получить компенсацию от страховой компании через Госуслуги.