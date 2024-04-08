Как получить максимальную компенсацию от страховой компании после ДТП через Госуслуги

Вот подробное пошаговое руководство о том, как получить компенсацию от страховой компании через Госуслуги после ДТП.
Для этого необходимо выполнить несколько условий, включая наличие подтвержденной учетной записи на Госуслугах, оформление ДТП по европротоколу, быть собственником поврежденного автомобиля, наличие страховой компании, подключенной к системе приема заявлений через Госуслуги, и использование приложения Госключ для подписания заявления электронной подписью.
В случае соблюдения всех условий, заявитель может получить компенсацию от страховой компании через Госуслуги.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.