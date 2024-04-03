Уникальный суперкар или обычный седан? Ограниченная версия Mercedes-AMG CLA 45 S Edition 1 предстал перед автолюбителями

Mercedes-AMG представил ограниченную версию CLA 45 S Edition 1

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Mercedes-AMG представил лимитированную версию седана CLA 45 S под названием Edition 1, которая будет редкостью даже среди гиперкаров.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Ограниченная серия, состоящая из 25 единиц для американского рынка, отличается не только внешним дизайном, но и обширным списком стандартного оборудования.

Автомобиль оснащен турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдавая 416 лошадиных сил и способен разгоняться до 60 миль в час за четыре секунды. Стоимость Mercedes-AMG CLA 45 S Edition 1 начинается от $82,354, и поставки начнутся позже в 2024 году.