Mercedes-AMG представил лимитированную версию седана CLA 45 S под названием Edition 1, которая будет редкостью даже среди гиперкаров.
Ограниченная серия, состоящая из 25 единиц для американского рынка, отличается не только внешним дизайном, но и обширным списком стандартного оборудования.
Автомобиль оснащен турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдавая 416 лошадиных сил и способен разгоняться до 60 миль в час за четыре секунды. Стоимость Mercedes-AMG CLA 45 S Edition 1 начинается от $82,354, и поставки начнутся позже в 2024 году.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.