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Xiaomi выпустила электромобиль и заработала $4 млрд

Акции Xiaomi выросли на 16% после запуска электромобиля SU7

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Авто

Акции китайской компании Xiaomi выросли на 16% после запуска их первого электромобиля SU7, который привлек внимание покупателей своим спортивным дизайном и доступной ценой.

Акции Xiaomi выросли на 16% после запуска электромобиля SU7
Фото: openverse by Zoerides is licensed under Общественное достояние

Хотя аналитики прогнозируют убыток в размере почти $10,000 на каждый автомобиль в этом году, спрос на SU7 оказался высоким, и Xiaomi уже получила более 88,000 предварительных заказов на машину всего за первые 24 часа продаж.

Компания планирует увеличить производственные мощности до 10,000 единиц в месяц в ответ на увеличивающийся спрос.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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