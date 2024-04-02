Акции китайской компании Xiaomi выросли на 16% после запуска их первого электромобиля SU7, который привлек внимание покупателей своим спортивным дизайном и доступной ценой.
Хотя аналитики прогнозируют убыток в размере почти $10,000 на каждый автомобиль в этом году, спрос на SU7 оказался высоким, и Xiaomi уже получила более 88,000 предварительных заказов на машину всего за первые 24 часа продаж.
Компания планирует увеличить производственные мощности до 10,000 единиц в месяц в ответ на увеличивающийся спрос.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.