Прошла официальная презентация 2025 Porsche Panamera Turbo E-Hybrid

Porsche Panamera Turbo E-Hybrid 2025 представляет собой последнее дополнение к линейке Panamera с невероятной мощностью в 670 л. с. и крутящим моментом 680 фунт-футов, обеспечиваемыми битурбированным 4,0-литровым V8.
Автомобиль способен разгоняться до 100 км в час за три секунды и достигать максимальной скорости в 315 километров в час.
Новая модель также предлагает улучшенную батарею с более быстрой зарядкой и возможностью дополнительной электрической поездки. Несмотря на значительную мощность и новые возможности, цена начинается с $192,995, делая этот автомобиль доступным только для самых искушенных покупателей.
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