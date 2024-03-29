Прошла официальная презентация 2025 Porsche Panamera Turbo E-Hybrid

Новый Porsche Panamera Turbo E-Hybrid 2025 — цены, мощность и больше

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Porsche Panamera Turbo E-Hybrid 2025 представляет собой последнее дополнение к линейке Panamera с невероятной мощностью в 670 л. с. и крутящим моментом 680 фунт-футов, обеспечиваемыми битурбированным 4,0-литровым V8.

Фото: openverse by Alexandre Prevot is licensed under CC BY-SA 2.0

Автомобиль способен разгоняться до 100 км в час за три секунды и достигать максимальной скорости в 315 километров в час.

Новая модель также предлагает улучшенную батарею с более быстрой зарядкой и возможностью дополнительной электрической поездки. Несмотря на значительную мощность и новые возможности, цена начинается с $192,995, делая этот автомобиль доступным только для самых искушенных покупателей.