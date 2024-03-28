Volkswagen представляет свой первый электрический седан ID.7 — впечатляющие характеристики и функции

Volkswagen раскрыл детали своего первого электрического седана ID.7

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Позже в 2024 году Volkswagen выпустит свой первый электрический седан ID.7. Пока что нет информации о его стоимости и запасе хода, однако немецкая компания представила основные характеристики этого автомобиля.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera is licensed under CC BY 3.0

ID.7 будет предлагаться в двух комплектациях — Pro S и Pro S Plus, с батареей емкостью 82 киловатт-часа и задним или полным приводом. Обе версии оснащены многочисленными опциями, такими как панорамная крыша, электронные воздуховоды и массажные сиденья.

Выбирая версию Pro S Plus, водители также получают дополнительные возможности, такие как динамическое рулевое управление и систему адаптивной амортизации. Подробности о ценах и запасе хода будут объявлены ближе к запуску ID.7 в четвертом квартале 2024 года.