BYD замораживает строительство завода во Вьетнаме

BYD откладывает строительство завода во Вьетнаме из-за спада на рынке электромобилей

Компания BYD, крупный китайский производитель электромобилей, замедлила свои планы по строительству завода по производству электромобилей во Вьетнаме.

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По словам вице-председателя компании Gelex Group, которая управляет промышленным парком, в котором должен был быть построен завод BYD, причиной задержки стали стратегические соображения и замедление рынка электромобилей.

Хотя BYD еще не сделала формального заявления о возможном заводе, две стороны продолжают искать подходящее время для начала проекта. Это решение приходит на фоне ожидаемого спада на мировом рынке электромобилей из-за снижения государственных субсидий. BYD также имеет планы по строительству заводов в Таиланде и Индонезии, продемонстрировав свои амбиции на мировом рынке электромобилей.