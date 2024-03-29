ТОП-5 самых нержавеющих кроссоверов на российском рынке: эксперты рассказали, какие модели лучше защищены от коррозии

Самый надежный кроссовер на рынке противостоит ржавчине больше 10 лет

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Эксперты портала NJCAR. RU опубликовали рейтинг самых нержавеющих кроссоверов на российском рынке. В пятерку лидеров вошли модели с оцинкованным кузовом, которые демонстрируют высокую степень защиты от коррозии.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Toyota RAV4 заняла пятое место, Lexus RX — четвертое, BMW X5 — третье, Audi Q5 — второе, а лидером рейтинга стал Honda CR-V.

Эти модели отличаются не только надежной защитой от ржавчины, но и высоким качеством изготовления, что делает их особенно привлекательными для покупателей.