Названы самые надёжные автомобили Mazda. У них не более 13% поломок на первые 100 тысяч километров пробега

Автоэксперт Рязанов назвал пять самых надёжных моделей Mazda

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Модели автомобилей японского производителя Mazda отличаются высокой надёжностью, сообщает "Российская газета", ссылаясь на технического директора площадки автомобильного рынка Fresh Максима Рязанова.

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Согласно словам эксперта, среди ассортимента японской компании Mazda особенно выделяются своей надёжностью модели Mazda 3, 2, 6, MX-5 и CX-7. Процент поломок этих автомобилей за первые 100 тысяч километров пробега колеблется в пределах 5-13%, в то время как в среднем для различных классов автомобилей этот показатель составляет от 10% до 15%.

Рязанов также отмечает, что все современные модели Mazda оснащены усовершенствованными системами безопасности, высококачественными комплектующими и сборкой, что способствует длительному безотказному использованию автомобилей.

Например, в новом поколении Mazda 6 усилен кузов, а также установлены различные системы безопасности, способные распознавать дорожные знаки и контролировать "слепые" зоны.