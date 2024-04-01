Названы самые надёжные автомобили Mazda. У них не более 13% поломок на первые 100 тысяч километров пробега

Модели автомобилей японского производителя Mazda отличаются высокой надёжностью, сообщает "Российская газета", ссылаясь на технического директора площадки автомобильного рынка Fresh Максима Рязанова.
Согласно словам эксперта, среди ассортимента японской компании Mazda особенно выделяются своей надёжностью модели Mazda 3, 2, 6, MX-5 и CX-7. Процент поломок этих автомобилей за первые 100 тысяч километров пробега колеблется в пределах 5-13%, в то время как в среднем для различных классов автомобилей этот показатель составляет от 10% до 15%.
Рязанов также отмечает, что все современные модели Mazda оснащены усовершенствованными системами безопасности, высококачественными комплектующими и сборкой, что способствует длительному безотказному использованию автомобилей.
Например, в новом поколении Mazda 6 усилен кузов, а также установлены различные системы безопасности, способные распознавать дорожные знаки и контролировать "слепые" зоны.
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