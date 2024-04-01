Раскрытые тайны: почему каждый второй владелец этих авто мечтает избавиться от них

WhatCar: названы самые проблемные семейные автомобили

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Британское издание Whatcar.com в соавторстве со страховой компанией MotorEasy опубликовало список наиболее ненадежных подержанных автомобилей для семейного использования. В топ-три этого рейтинга вошли хэтчбек Audi A3, Volkswagen Golf и лифтбек Skoda Octavia.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under Общественное достояние

Согласно опросу, проведенному компанией, 59% владельцев Audi A3 столкнулись с различными поломками. Они высказывали жалобы на сбои в навигационной и мультимедийной системах, проблемы с коробкой передач, электрикой и кузовом. Тем не менее, владельцы чаще всего самостоятельно достигали сервисных центров.

Примерно 70% автовладельцев отметили продолжительное время ремонта, которое составило около недели. Однако стоит отметить, что все работы по устранению неисправностей проводились бесплатно в рамках гарантийного обслуживания.

Второе место в рейтинге занял Volkswagen Golf, который получил негативные оценки от 48% опрошенных. В более чем трети случаев владельцам приходилось вызывать эвакуатор для доставки автомобиля в сервис.

Продолжительность ремонта в половине случаев превышала неделю.

Бесплатный ремонт был предоставлен лишь для 89% владельцев Volkswagen Golf. Остальные автовладельцы столкнулись с средним чеком в размере более 175 тысяч рублей (или 1500 фунтов стерлингов).

На третьей строчке списка оказалась Skoda Octavia. Почти половина опрошенных (49%) сообщила о различных неполадках, таких как проблемы с кузовом, кондиционером, электрикой и информационно-развлекательной системой.

В ряде случаев владельцам пришлось обращаться к эвакуатору для транспортировки машины в сервис. Все ремонтные работы были проведены бесплатно.

Также в антирейтинг попали следующие модели:

Mercedes A-Class с дизельным двигателем (2018 года выпуска и новее);

Seat Leon (2020 года выпуска и новее);

Mercedes A-Class с бензиновым двигателем (2018 года выпуска и новее);

Opel Astra (выпускавшийся с 2015 по 2022 год);

Skoda Scala (2019 года выпуска и новее);

Mercedes A-Class в гибридной версии (2018 года выпуска и новее);

Kia XCeed (2019 года выпуска и новее).