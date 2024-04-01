Раскрытые тайны: почему каждый второй владелец этих авто мечтает избавиться от них

Британское издание Whatcar.com в соавторстве со страховой компанией MotorEasy опубликовало список наиболее ненадежных подержанных автомобилей для семейного использования. В топ-три этого рейтинга вошли хэтчбек Audi A3, Volkswagen Golf и лифтбек Skoda Octavia.
Согласно опросу, проведенному компанией, 59% владельцев Audi A3 столкнулись с различными поломками. Они высказывали жалобы на сбои в навигационной и мультимедийной системах, проблемы с коробкой передач, электрикой и кузовом. Тем не менее, владельцы чаще всего самостоятельно достигали сервисных центров.
Примерно 70% автовладельцев отметили продолжительное время ремонта, которое составило около недели. Однако стоит отметить, что все работы по устранению неисправностей проводились бесплатно в рамках гарантийного обслуживания.
Второе место в рейтинге занял Volkswagen Golf, который получил негативные оценки от 48% опрошенных. В более чем трети случаев владельцам приходилось вызывать эвакуатор для доставки автомобиля в сервис.
Продолжительность ремонта в половине случаев превышала неделю.
Бесплатный ремонт был предоставлен лишь для 89% владельцев Volkswagen Golf. Остальные автовладельцы столкнулись с средним чеком в размере более 175 тысяч рублей (или 1500 фунтов стерлингов).
На третьей строчке списка оказалась Skoda Octavia. Почти половина опрошенных (49%) сообщила о различных неполадках, таких как проблемы с кузовом, кондиционером, электрикой и информационно-развлекательной системой.
В ряде случаев владельцам пришлось обращаться к эвакуатору для транспортировки машины в сервис. Все ремонтные работы были проведены бесплатно.
Также в антирейтинг попали следующие модели:
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