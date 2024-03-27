Жидкость под машиной: что она скрывает и почему вы должны бить тревогу

Что делать, если обнаружили подтеки под автомобилем

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Эксперты описали четыре шага для тех, кто столкнулся с подтеками под своим автомобилем. Во-первых, необходимо убедиться, что это именно ваша машина является источником жидкости, проверив наличие следов на моторе, трансмиссии или кузовных элементах.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Затем важно оценить интенсивность течи: блестит ли подтек и покрыт ли пылью. Третий шаг состоит в определении уровня технических жидкостей и их доливке при необходимости.

Наконец, рекомендуется обратиться к специалистам на СТО или к дилеру для получения консультаций и дальнейших действий, так как подтеки могут указывать на серьезные проблемы с машиной.