Жидкость под машиной: что она скрывает и почему вы должны бить тревогу

Эксперты описали четыре шага для тех, кто столкнулся с подтеками под своим автомобилем. Во-первых, необходимо убедиться, что это именно ваша машина является источником жидкости, проверив наличие следов на моторе, трансмиссии или кузовных элементах.
Затем важно оценить интенсивность течи: блестит ли подтек и покрыт ли пылью. Третий шаг состоит в определении уровня технических жидкостей и их доливке при необходимости.
Наконец, рекомендуется обратиться к специалистам на СТО или к дилеру для получения консультаций и дальнейших действий, так как подтеки могут указывать на серьезные проблемы с машиной.
Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.