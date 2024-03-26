Если хотите за руль электрокара всего за 239 долларов в месяц, Hyundai дарит уникальную возможность

Hyundai предложил доступный лизинг для электрокара Ioniq 6

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Hyundai запустил новое предложение по лизингу на два года для электрического седана Ioniq 6, предоставляя доступный вариант для тех, кто интересуется владением электромобилем.

Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

Предложение доступно до 1 апреля 2024 года и предлагает взять на лизинг версию SE за $239 в месяц с первоначальным взносом в том же размере. Эта модель имеет впечатляющий запас хода в 361 милю и один электрический двигатель на задней оси, развивающий мощность в 225 лошадиных сил. Также Hyundai предлагает лизинговые варианты для модели SEL и AWD версии. Ioniq 6 — второй батарейный электромобиль Hyundai после кроссовера Ioniq 5.

После начала поставок в США в марте 2023 года компания продала 12 999 седанов прошлый год. 2024 год станет первым полным годом продаж модели. К настоящему времени, по состоянию на февраль, Hyundai продал 1 662 Ioniq 6. Надеемся, что спрос на модель увеличится в течение года, так как она склонна продавать меньше копий, чем в прошлом году.