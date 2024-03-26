Если хотите за руль электрокара всего за 239 долларов в месяц, Hyundai дарит уникальную возможность

Hyundai запустил новое предложение по лизингу на два года для электрического седана Ioniq 6, предоставляя доступный вариант для тех, кто интересуется владением электромобилем.
Предложение доступно до 1 апреля 2024 года и предлагает взять на лизинг версию SE за $239 в месяц с первоначальным взносом в том же размере. Эта модель имеет впечатляющий запас хода в 361 милю и один электрический двигатель на задней оси, развивающий мощность в 225 лошадиных сил. Также Hyundai предлагает лизинговые варианты для модели SEL и AWD версии. Ioniq 6 — второй батарейный электромобиль Hyundai после кроссовера Ioniq 5.
После начала поставок в США в марте 2023 года компания продала 12 999 седанов прошлый год. 2024 год станет первым полным годом продаж модели. К настоящему времени, по состоянию на февраль, Hyundai продал 1 662 Ioniq 6. Надеемся, что спрос на модель увеличится в течение года, так как она склонна продавать меньше копий, чем в прошлом году.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.