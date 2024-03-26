Ваша ласточка прослужит технически исправной гораздо дольше, если придерживаться этих правил

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Как продлить срок службы автомобиля: три основных правила

1:14
Авто

Любой ответственный владелец автомобиля стремится к тому, чтобы его транспортное средство оставалось в рабочем состоянии как можно дольше, минимизируя необходимость в ремонте.

Как продлить срок службы автомобиля: три основных правила
Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Желательно, чтобы автомобиль мог проехать большое расстояние без частых посещений станций технического обслуживания. Как достичь этого? Прежде всего, следует соблюдать Правила дорожного движения.

Однако помимо этого, есть и другие советы, касающиеся стиля вождения и других аспектов.

Осторожное управление автомобилем — это ключевой момент. Рекомендуется избегать резких маневров, таких как повороты на высокой скорости, резкое ускорение или внезапное торможение. Плавное движение способствует продлению срока службы важных автомобильных деталей.

Также важно своевременно заменять изношенные детали и жидкости. Водителю необходимо помнить о замене фильтров, тормозных колодок и дисков. Особое внимание следует уделить замене моторного масла и тормозной жидкости.

Прогрев двигателя перед началом движения, несмотря на различные мнения на этот счет, также рекомендуется, особенно в холодное время года. Кроме того, не стоит сразу же разгоняться после старта двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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