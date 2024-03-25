три смертельные ошибки на АЗС: вы делаете их каждый раз

Три серьезные ошибки на автозаправках: действия, от которых водителям стоит отказаться

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Заправочные станции для автомобилей — это места, которые автовладельцы посещают довольно часто.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Для многих водителей это стало привычным рутинным делом, и многие действия на АЗС выполняются ими почти механически.

Тем не менее, даже самому опытному водителю следует время от времени проанализировать своё поведение при заправке.

Возможно, вы делаете ошибки или подвергаете себя излишнему риску. Ознакомьтесь со списком распространенных недочетов, чтобы избежать их в будущем.

Не закрывать двери автомобиля

Подходя к кассе для оплаты топлива, многие водители оставляют окна и двери своего автомобиля открытыми.

Хотя чаще всего это не приводит к серьезным последствиям, но лучше всего закрыть двери автомобиля на замок или с помощью брелока.

Ваше кратковременное отсутствие может быть использовано недобросовестным человеком, который проникнет в салон и украдет что-то. Или даже похитит ваш автомобиль.

Не проверять местонахождение заправочного пистолета

После заправки многие водители сразу же уезжают.

Однако перед тем как сесть за руль, важно убедиться, что вы вернули заправочный пистолет на его место.

В спешке можно забыть, что пистолет все еще находится в баке. Это может привести к тому, что при начале движения он оторвется.

Хотя это не обязательно приведет к серьезным последствиям, но вам, скорее всего, придется возмещать ущерб.

Неосторожное вождение

Многие водители забывают, что маневрирование на территории АЗС требует особой осторожности.

Чтобы избежать столкновений с другими автомобилями, будьте внимательны и осторожны при управлении вашим транспортным средством.