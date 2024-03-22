Хамство на дороге: что делать и как защитить себя? Эксперты делятся секретами

Как правильно реагировать на хамское поведение на дороге: советы экспертов

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Эксперты издания "Слово и Дело" предоставили рекомендации о том, как правильно вести себя в ситуациях хамского поведения на дороге.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

По мнению автомобильного эксперта Ильи Ушаева, если вас намеренно подрезают, или происходит другое проявление хамства, важно максимально дистанцироваться от автомобиля, выполняющего опасные маневры, и игнорировать провокационные действия. В случае настойчивых препятствий на дороге рекомендуется зафиксировать эти действия на камеру мобильного телефона и связаться с правоохранительными органами.

Если вас преследуют или пытаются догнать на дороге, важно сохранять спокойствие и не останавливаться, а двигаться к ближайшему отделению полиции или посту ГИБДД, одновременно вызывая полицию.

Эксперты считают, что многие конфликты на дороге могут быть разрешены с помощью знания ПДД, видеофиксации происходящего на дороге (на регистратор или телефон) и вызова полиции.