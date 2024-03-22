Хамство на дороге: что делать и как защитить себя? Эксперты делятся секретами

Эксперты издания "Слово и Дело" предоставили рекомендации о том, как правильно вести себя в ситуациях хамского поведения на дороге.
По мнению автомобильного эксперта Ильи Ушаева, если вас намеренно подрезают, или происходит другое проявление хамства, важно максимально дистанцироваться от автомобиля, выполняющего опасные маневры, и игнорировать провокационные действия. В случае настойчивых препятствий на дороге рекомендуется зафиксировать эти действия на камеру мобильного телефона и связаться с правоохранительными органами.
Если вас преследуют или пытаются догнать на дороге, важно сохранять спокойствие и не останавливаться, а двигаться к ближайшему отделению полиции или посту ГИБДД, одновременно вызывая полицию.
Эксперты считают, что многие конфликты на дороге могут быть разрешены с помощью знания ПДД, видеофиксации происходящего на дороге (на регистратор или телефон) и вызова полиции.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.