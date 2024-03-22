Секреты российского Skoda Karoq: почему он превосходит европейский аналог?

Российский Skoda Karoq сравнили с европейским — и вот результаты

Эксперты журнала "За рулём" провели сравнение российского и европейского вариантов Skoda Karoq и обнаружили несколько преимуществ у первой из этих двух моделей.

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Во-первых, в РФ представлены версии с проверенными двигателями EA211, в то время как европейский вариант оснащается 1,0-литровыми турбомоторами. Во-вторых, российский Karoq использует 8АКПП Aisin серии 8F, что обеспечивает большую надежность. В-третьих, подвеска российского варианта скорректирована для лучшего комфорта на наших дорогах без ущерба для управляемости.

Несмотря на некоторые ограничения по комплектации и выбору двигателя, российский Skoda Karoq представляет собой идеально сбалансированный автомобиль, доработанный специально для наших условий.