Как избежать остановки ГИБДД на дороге: 5 хитрых трюков от опытных водителей

5 способов проехать мимо сотрудника ГИБДД: советы от экспертов

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Портал njcar. ru составил список из пяти способов, как можно проехать мимо сотрудника ГИБДД, не привлекая к себе внимания. Водителям рекомендуется сохранять спокойствие и уверенность, не поддаваться панике и продолжать вести себя так, как обычно.

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Важно также включить фары, если автомобиль не оборудован дневными ходовыми огнями, и избегать лишних маневров, чтобы не привлечь внимание полиции. Следует также выбирать правильную полосу движения и следить за чистотой номерных знаков, чтобы избежать остановки патрулем ДПС.