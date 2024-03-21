Портал njcar. ru составил список из пяти способов, как можно проехать мимо сотрудника ГИБДД, не привлекая к себе внимания. Водителям рекомендуется сохранять спокойствие и уверенность, не поддаваться панике и продолжать вести себя так, как обычно.
Важно также включить фары, если автомобиль не оборудован дневными ходовыми огнями, и избегать лишних маневров, чтобы не привлечь внимание полиции. Следует также выбирать правильную полосу движения и следить за чистотой номерных знаков, чтобы избежать остановки патрулем ДПС.
В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.