Audi: кардинальные изменения в наименовании моделей

Audi планирует упростить систему наименования моделей, отказавшись от использования чисел, указывающих на мощность двигателя. Это решение связано с желанием марки сократить количество используемых двигателей и постепенно перейти к производству электромобилей.
Система, введенная в 2017 году, добавляет двузначное число между основным названием модели и типом двигателя. Например, 2024 году покупатели Audi Q5 могут выбрать из трех версий: 40 TFSI, 45 TFSI и 55 TFSI e.
Первое число указывает на мощность двигателя, второе — на 261-сильный двигатель, а третье — на гибридный с 362 лошадиными силами. Недавно представленная модель Q6 E-Tron станет первой, отказавшейся от цифр, связанных с мощностью двигателя. Audi планирует также упростить обозначения моделей с передним и полным приводом, а также сохранить маркер "Quattro" для моделей с полным приводом.
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