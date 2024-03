Audi: кардинальные изменения в наименовании моделей

Audi планирует упростить систему наименования моделей, отказавшись от использования чисел, указывающих на мощность двигателя. Это решение связано с желанием марки сократить количество используемых двигателей и постепенно перейти к производству электромобилей.

Фото: openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0