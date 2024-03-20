Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Financial Times: сомнение в умственных способностях Байдена заставляет голосовать за Трампа
Режим "открытого неба" предложили ввести в аэропорту Сочи
Солдат ВСУ: Российские авиабомбы стирают с лица земли абсолютно все
В Польше сделали заявление об Украине: боевые потери ВСУ стоит считать в миллионах
Эксперты рассказали, чем полезна кошка в доме
"Руки, ноги есть — значит годен": пленный рассказал, как проходит медкомиссия
Леонид Ярмольник рассказал, как принял решение участвовать в "Летучем корабле"
Валентина Петренко: 18 марта 2014 года войдёт в золотую летопись России
Роспотребнадзор: СТШ не является угрозой для россиян
Не заводится машина: эксперты назвали вероятные причины

Почему автомобиль перестал заводиться: три возможные причины

1:23
Авто

Маловероятно встретить водителя, который никогда не сталкивался с проблемой запуска двигателя своего автомобиля.

Почему автомобиль перестал заводиться: три возможные причины
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Обычно такие затруднения возникают в холодное время года, но иногда возникают и в тёплое время. Неприятно, когда двигатель отказывает в самый неподходящий момент, например, когда машина находится далеко от дома, гаража или сервисного центра.

Чтобы избежать подобных ситуаций, каждому водителю следует заранее ознакомиться со списком возможных причин, по которым мотор может не завестись. Имея эту информацию, у водителя будет больше шансов предотвратить проблему или решить её, если она уже возникла.

Проблемы с стартером являются одной из наиболее распространённых причин. Стартер – это устройство, которое вращает вал.

Вероятно, приспособление столкнулось с недостатком мощности из-за разряда аккумулятора. Нагар на свечах зажигания также может привести к тому, что мотор не заведётся, даже если стартер работает исправно.

Возможно, свечи просто не создают искру. Причины могут быть разными: от образования нагара на поверхности свечей до заливания горючим. Также возможна ситуация, когда нет подачи горючего. Это может быть связано не только с отсутствием бензина в баке.

Иногда бензонасос выходит из строя, и топливо не поступает в двигатель, даже если оно есть в баке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман

Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Евгений Петросян: секрет мужской силы в старости и веселые комментарии о позднем отцовстве
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
20 польских наёмников уничтожены атакой дронов, ВС РФ атакуют в Бердычах Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Последние материалы
Тирасполь просит помощи у РФ из-за давления со стороны Молдавии
Госпожа Ананд: "Россия создаёт новую модель демократических ценностей"
В апреле в Арктике откроют дата-центр
Далалоян не исключил, что будет выступать до Игр-2028
Медведев назвал Макрона "последовательным и мужественным человеком"
В Германии признали, что Берлину не надо вмешиваться в дела России
На Камчатке два туриста пропали, попав под лавину
На российско-латвийской границе образовалась пробка в 1,7 тысяч грузовых машин
Московский планетарий объявил о наступлении весны с 20 марта
SPF, антиоксиданты и другие правила для продления молодости, о которых мы порой забываем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников