Не заводится машина: эксперты назвали вероятные причины

Почему автомобиль перестал заводиться: три возможные причины

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Маловероятно встретить водителя, который никогда не сталкивался с проблемой запуска двигателя своего автомобиля.

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Обычно такие затруднения возникают в холодное время года, но иногда возникают и в тёплое время. Неприятно, когда двигатель отказывает в самый неподходящий момент, например, когда машина находится далеко от дома, гаража или сервисного центра.

Чтобы избежать подобных ситуаций, каждому водителю следует заранее ознакомиться со списком возможных причин, по которым мотор может не завестись. Имея эту информацию, у водителя будет больше шансов предотвратить проблему или решить её, если она уже возникла.

Проблемы с стартером являются одной из наиболее распространённых причин. Стартер – это устройство, которое вращает вал.

Вероятно, приспособление столкнулось с недостатком мощности из-за разряда аккумулятора. Нагар на свечах зажигания также может привести к тому, что мотор не заведётся, даже если стартер работает исправно.

Возможно, свечи просто не создают искру. Причины могут быть разными: от образования нагара на поверхности свечей до заливания горючим. Также возможна ситуация, когда нет подачи горючего. Это может быть связано не только с отсутствием бензина в баке.

Иногда бензонасос выходит из строя, и топливо не поступает в двигатель, даже если оно есть в баке.