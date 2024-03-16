Практика развенчивает мифы: какой бензин реально выгоднее?

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Эксперимент: какое топливо более экономично?

0:41
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Авторы YouTube-канала "Гараж-54" провели эксперимент, чтобы определить, какое топливо — 92-й, 95-й или 100-й октановости — обеспечивает лучшую экономичность.

Эксперимент: какое топливо более экономично?
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Путем заправки одинакового объема каждого вида топлива и его полного использования до исчерпания автомобильных ресурсов, были получены следующие результаты: наибольшее расстояние проехала машина, заправленная бензином АИ-100 (8 939 метров), за ним следовала АИ-95 (7 976 метров), а самый скромный показатель у бензина АИ-92 (6 086 метров).

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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