Практика развенчивает мифы: какой бензин реально выгоднее?

Авторы YouTube-канала "Гараж-54" провели эксперимент, чтобы определить, какое топливо — 92-й, 95-й или 100-й октановости — обеспечивает лучшую экономичность.
Путем заправки одинакового объема каждого вида топлива и его полного использования до исчерпания автомобильных ресурсов, были получены следующие результаты: наибольшее расстояние проехала машина, заправленная бензином АИ-100 (8 939 метров), за ним следовала АИ-95 (7 976 метров), а самый скромный показатель у бензина АИ-92 (6 086 метров).
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.