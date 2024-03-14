Компания Audi в своей новой модели сделает платными помощь в управлении дальним светом и продвинутый круиз-контроль

Audi сделает часть функций в своих автомобилях платными

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Компания Audi представила обновленную линейку Audi A3, вместе с которой анонсировала нововведение — возможность подписки на дополнительные опции автомобиля.

Фото: openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации, предоставленной пресс-службой известного бренда с символикой четырех колец, теперь владельцы Audi A3 могут активировать различные усовершенствования через приложение myAudi за дополнительную плату.

Среди доступных для подписки функций — адаптивный круиз-контроль, помощь в управлении дальним светом, двухзонный климат-контроль, который предоставляется в качестве альтернативы базовому кондиционеру, а также множество других удобств.

В пресс-службе Audi привели пример, подчеркивая пользу таких опций: для комфортабельного проведения длительного отпуска на автомобиле Audi A3, добавление навигации и адаптивного круиз-контроля обеспечит расслабленное путешествие по протяжённым трассам и поможет ориентироваться в неизвестной местности.

Клиентам предлагается выбор между постоянным доступом к функциям и временной подпиской, сроком на один месяц, полгода, год или три года. Стоимость такой подписки на момент анонса не была раскрыта.