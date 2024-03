Компания Audi в своей новой модели сделает платными помощь в управлении дальним светом и продвинутый круиз-контроль

Компания Audi представила обновленную линейку Audi A3, вместе с которой анонсировала нововведение — возможность подписки на дополнительные опции автомобиля.

Фото: openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0