Почему новый Toyota Prius — лучший Prius за всю историю?

В период пандемии коронавируса, автомобильная индустрия также претерпела значительные изменения. В 2021 и 2022 годах Toyota устраивала мероприятия HQ Confidential, представляя новые модели, в том числе новый Prius. Несмотря на свой статус "входного" уровня, Prius Prism стал самым интересным и представляет собой новую ступень развития модели.
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Привлекательный дизайн: новый Prius продолжает традиции модели, но при этом предлагает более современный и стильный дизайн с низким профилем и чистыми линиями.
Компромиссы из-за дизайна: несмотря на привлекательный внешний вид, дизайн Prius приводит к некоторым компромиссам, таким как увеличенные слепые зоны из-за перекоса стоек и ограниченный объем багажника.
Спортивные характеристики: новый Prius оказывается удивительно динамичным и спортивным автомобилем благодаря жесткой подвеске, низкому весу и наличию системы полного привода.
Проблемы с двигателем: однако шумный и грубый бензиновый двигатель ухудшает общее впечатление от вождения, особенно при ускорении.
Потенциал для улучшений: многие видят потенциал для улучшения Prius, включая выпуск электрической версии и создание более спортивной модификации с дополнительной мощностью и агрессивной настройкой подвески.
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