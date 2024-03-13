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Опасные маневры на трассе: почему обгон нескольких машин может закончиться трагедией?

Почему обгон нескольких машин на трассе может быть крайне опасным: объяснение ГИБДД

0:36
Авто

Обгон нескольких машин на трассе, несмотря на хорошую видимость и отсутствие запрещающих знаков, представляет опасность из-за нескольких факторов.

Почему обгон нескольких машин на трассе может быть крайне опасным: объяснение ГИБДД
Фото: Wikipedia by Axion23 is licensed under CC BY-SA 3.0

Водители должны быть особенно внимательными к ситуации на дороге, так как организованные пешеходные переходы могут неожиданно возникнуть на участках, предназначенных для обгона. Также неожиданные выезды других машин и решения поворачивать слева могут увеличить риск аварий.

Согласно ПДД, водители обязаны убедиться в безопасности маневра перед началом обгона и соблюдать другие правила обгона, чтобы избежать нарушений и аварий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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