Резюме: Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг из пяти иномарок, у которых наблюдается наиболее быстрое появление коррозии на кузове. Исследование включало подержанные автомобили, выпущенные с 2005 по 2014 год и использовавшиеся в российских мегаполисах.
В рейтинге попали Ford Mondeo, Mazda 6, Nissan Almera, семейство Opel Astra и кроссовер Geely Emgrand X7. У каждой модели выявлены основные места появления ржавчины и причины этого явления, такие как отсутствие оцинковки, некачественная окраска и воздействие реагентов на дорогах.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.