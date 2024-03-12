Узнайте, какие иномарки буквально ржавеют на глазах. Кому не стоит доверять?

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Рейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

0:40
Авто

Резюме: Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг из пяти иномарок, у которых наблюдается наиболее быстрое появление коррозии на кузове. Исследование включало подержанные автомобили, выпущенные с 2005 по 2014 год и использовавшиеся в российских мегаполисах.

Рейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

В рейтинге попали Ford Mondeo, Mazda 6, Nissan Almera, семейство Opel Astra и кроссовер Geely Emgrand X7. У каждой модели выявлены основные места появления ржавчины и причины этого явления, такие как отсутствие оцинковки, некачественная окраска и воздействие реагентов на дорогах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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