Революция в автопроме: Volvo и Westport обьединяются для внедрения дальнобойных и внедорожных приложений

Volvo Group и Westport Fuel Systems создадут совместное предприятие для внедрения технологии HPDI

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Volvo Group подписала соглашение с Westport Fuel Systems Inc о создании совместного предприятия для ускорения коммерциализации и мирового внедрения технологии HPDI (High Pressure Direct Injection) для дальнобойных и внедорожных приложений.

Фото: Openverse by morberg is licensed under CC BY-NC 2.0

Эта технология позволяет заменить выбросы парниковых газов от дизельного топлива на углеродонейтральные или нулевые выбросы от биогаза или водорода. Предполагается, что совместное предприятие будет функционировать после формального закрытия, ожидаемого во втором квартале 2024 года.

Volvo Group приобретет 45% участие в совместном предприятии за сумму примерно в 28 миллионов долларов, с возможным дополнительным платежом до 45 миллионов долларов в зависимости от успехов совместного предприятия.