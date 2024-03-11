Почему дизельные двигатели Jeep оказались "подвохом"

В видео на канале I Do Cars на YouTube Эрик исследует причины плохой репутации дизельных двигателей Jeep EcoDiesel.
Эти двигатели, используемые в прошлом поколении Jeep Grand Cherokee и некоторых версиях Ram 1500, известны своим преждевременным выходом из строя, трудностью нахождения запчастей и очень ограниченным пространством.
Эрик разбирает один из таких двигателей и обнаруживает серьезные повреждения в нижней части. Он предполагает, что причиной отказа может быть недостаточная техническая обслуживаемость и нехватка поверхности для подшипников, что привело к их поломке.
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