Почему дизельные двигатели Jeep оказались "подвохом"

I Do Cars: дизельные двигатели Jeep получили плохую репутацию

0:36 Your browser does not support the audio element. Авто

В видео на канале I Do Cars на YouTube Эрик исследует причины плохой репутации дизельных двигателей Jeep EcoDiesel.

Фото: openverse by ToolManTimTaylor is licensed under CC BY 2.0

Эти двигатели, используемые в прошлом поколении Jeep Grand Cherokee и некоторых версиях Ram 1500, известны своим преждевременным выходом из строя, трудностью нахождения запчастей и очень ограниченным пространством.

Эрик разбирает один из таких двигателей и обнаруживает серьезные повреждения в нижней части. Он предполагает, что причиной отказа может быть недостаточная техническая обслуживаемость и нехватка поверхности для подшипников, что привело к их поломке.

JUNK Jeep Ram 3.0 ECODIESEL Engine Teardown. Why Do These ALL Fail?