Как обеспечить безопасную езду в гололед: советы эксперта

Тепло весны пока еще далеко, и водителям все еще нужно обеспечивать безопасность на гололедице. Об этом сообщила автоэксперт Ксения Чашина.
Она предложила использовать цепи противоскольжения или силиконовые браслеты с шипами при езде за городом. Также эффективны пластиковые браслеты противоскольжения, которые можно установить на ведущие колеса.
"С ними вы не сможете проехать по льду, но справитесь с рыхлым или немного утрамбованным снегом, чтобы добраться до чистого асфальта", — пояснила Чашина.
Также можно рассмотреть возможность использования съемных шипов, которые можно вкрутить в шину с помощью шуруповерта.
Существуют и более простые и дешевые способы подготовки шин к поездке по льду. Например, можно снизить давление в шинах — это увеличит площадь контакта с дорогой и улучшит сцепление. Также можно обработать покрышки спреем противоскольжения; одного такого обработки будет достаточно на 25-30 километров пути.
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