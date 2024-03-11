В России около 5,5 миллионов автотранспортных средств принадлежит юридическим лицам, с наибольшим количеством легковых автомобилей. Согласно данным Автостата, объем коммерческого транспорта в России достиг около 10 миллионов единиц, включая специализированную и коммерческую технику как легковые, так и грузовые.
Эксперт автомобильной индустрии, Юлия Манн, отмечает, что за прошлый год произошел переход от корейских и европейских автомобилей к российским и китайским. Этот тренд, по ее мнению, отличается высоким процентом в сравнении с другими странами.
Манн также подчеркивает рост логистических сетей и увеличение автопарков грузовых компаний на 30% ежегодно, а также перспективное развитие такси, где был замечен переход на новые автомобили в 2022-2023 годах.
Илья Журавлев, другой автомобильный эксперт, высказывает уверенность в значительном росте количества автомобилей такси и каршеринга в ближайшие годы. Он отмечает, что хотя крупные города уже достаточно хорошо оборудованы этими услугами, в отдаленных районах спрос на такие сервисы еще растет.
Также он обращает внимание на модернизацию и увеличение экологической безопасности коммерческого общественного транспорта, включая использование электробусов.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.