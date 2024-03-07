Исторический момент: Dodge выпускает электрический Charger Daytona. Новая эра в автопроме?

С момента дебюта концептуальной модели Charger Daytona SRT EV прошло 19 месяцев, и теперь будущее автомобилей Dodge электрифицировано.
Основатель Dodge, Тим Куниски, признает, что переход к электрическим технологиям был непростым для компании. После 18 лет использования мощных Hemi-двигателей, Dodge вынужден принять вызов и изменить свою стратегию, переходя к электромобилям. Он сравнивает этот переход с гонкой на автодроме, где компания была вынуждена тормозить перед "стеной", которую не удалось избежать.
Несмотря на сложности, Dodge решил не делать свой первый электромобиль "комплаенс" — автомобиль, созданный только для выполнения нормативов по выбросам. Charger Daytona 2024 года в версии Scat Pack сможет разгоняться до 60 миль в час за 3.3 секунды и проходить четверть мили за 11.5 секунды. Компания утверждает, что у неё сейчас самый быстрый и мощный мускульный автомобиль на рынке, при условии, что ваше понимание мускульных автомобилей не требует наличия двигателя V-8.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.