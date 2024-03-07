Исторический момент: Dodge выпускает электрический Charger Daytona. Новая эра в автопроме?

Компания Dodge представляет первый в мире электрический Charger Daytona

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

С момента дебюта концептуальной модели Charger Daytona SRT EV прошло 19 месяцев, и теперь будущее автомобилей Dodge электрифицировано.

Фото: openverse by Mustang Joe is licensed under общественное достояние

Основатель Dodge, Тим Куниски, признает, что переход к электрическим технологиям был непростым для компании. После 18 лет использования мощных Hemi-двигателей, Dodge вынужден принять вызов и изменить свою стратегию, переходя к электромобилям. Он сравнивает этот переход с гонкой на автодроме, где компания была вынуждена тормозить перед "стеной", которую не удалось избежать.

Несмотря на сложности, Dodge решил не делать свой первый электромобиль "комплаенс" — автомобиль, созданный только для выполнения нормативов по выбросам. Charger Daytona 2024 года в версии Scat Pack сможет разгоняться до 60 миль в час за 3.3 секунды и проходить четверть мили за 11.5 секунды. Компания утверждает, что у неё сейчас самый быстрый и мощный мускульный автомобиль на рынке, при условии, что ваше понимание мускульных автомобилей не требует наличия двигателя V-8.