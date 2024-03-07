Если автомобиль ведёт в сторону, надо срочно проверять давление в шинах, - советует техдиректор

Автоэксперт Родионов: Уводить машину в сторону может из-за проблем с тормозами

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Довольно часто водители, обращаясь в автосервис, выражают недовольство из-за того, что их машина уводит в сторону. О причинах этой неисправности рассказал технический директор международной франшизной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

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Он отметил, что самой распространённой причиной увода машины является неравномерное давление в шинах. Совет эксперта — проверить это немедленно, как только возникла проблема.

Если шиномонтаж проводится не профессионалами, это может привести к неправильной установке шин с направленным рисунком или даже к установке колёс с разным рисунком протектора на одну ось из-за желания сэкономить. По словам специалиста, это не только приводит к уводу в сторону, но и ухудшает управляемость машины.

Неравномерный износ шин из-за неправильной настройки сход-развала также может вызвать увод автомобиля в сторону. Эксперт рекомендует проверять углы наклона колёс после каждой переборки или установки новой резины.

Часто диагностика ходовой части помогает выявить причину. Изношенные наконечники рулевых тяг могут привести к люфту колеса и, как следствие, к уводу автомобиля в сторону.

Если машина уводит при торможении, возможно, проблема в закисании или заклинивании тормозного суппорта, пояснил Родионов.