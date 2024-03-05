Удивительное возвращение: украденная Ferrari вернулась через 30 лет

Британская полиция объявила о восстановлении Ferrari, украденной у австрийского гонщика Формулы-1 Герхарда Бергера в Италии почти три десятка лет назад. Красная Ferrari F512M была одним из двух спортивных автомобилей, похищенных из паддока, пока их владельцы находились в Имоле на Гран-при Сан-Марино в апреле 1995 года.
Полиция Лондона получила сведения от производителя о том, что Ferrari, которая продавалась американскому покупателю через брокера из Великобритании, была отмечена как украденное транспортное средство.
После долгих расследований полиция обнаружила автомобиль в Японии, где он находился все эти годы, и в конце прошлого года он был доставлен в Великобританию для продажи. Значительная стоимость автомобиля оценивается в 350 000 фунтов стерлингов. Несмотря на все усилия, вторая похищенная Ferrari остается пропавшей без вести.
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