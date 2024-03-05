Как быстро остановить трещину на лобовом стекле: лайфхак для автомобилистов

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Появление любых повреждений на ветровом стекле является серьезной угрозой. Этот процесс может привести к разрушению стекла. Несмотря на то, что вероятность такого исхода кажется невелика, необходимо немедленно прекратить распространение трещины.

Фото: Wikipedia by Tysto

Это объясняется тем, что большая трещина на стекле существенно ограничивает обзор, что может стать причиной аварии. К счастью, существует метод быстрого устранения трещин на стекле. Прозрачный лак для ногтей может помочь в этом. Просто нанесите его на поврежденный участок, и трещина перестанет распространяться.

Однако, возможно, потребуется несколько слоев лака, чтобы добиться желаемого эффекта. Поэтому рекомендуется наносить средство 2-3 раза на одно и то же место. Чем раньше водитель применит этот метод к поврежденному стеклу, тем лучше.

Тем не менее, в течение определенного времени рекомендуется выполнить полноценный ремонт лобового стекла или, в идеале, заменить его полностью.