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Избавляемся от грязных разводов на стекле: эффективные советы для автовладельцев

Чем протереть дворники, чтобы на лобовом стекле не было грязных разводов

1:05
Авто

Проблема образования грязных разводов на переднем стекле автомобиля остаётся актуальной в любое время года, однако особенно острой она становится весной из-за увеличения количества грязи на дорогах и начала сезона дождей.

Чем протереть дворники, чтобы на лобовом стекле не было грязных разводов
Фото: Wikipedia by Wesha

Опытные водители знают, что для того чтобы поддерживать чистоту ветрового стекла, необходимо регулярно очищать дворники.

Несмотря на это, многие автовладельцы сталкиваются с затруднениями из-за неумения правильно ухаживать за дворниками, что приводит к появлению грязных следов на стекле.

Однако существует простое и эффективное средство для решения этой проблемы.

Для чистки дворников рекомендуется использовать спирт или спиртосодержащее средство. Применение этой жидкости для очистки дворников помогает уменьшить образование грязных разводов на переднем стекле автомобиля.

Однако следует выбирать подходящее время для проведения этой процедуры. Например, наилучшее время для чистки дворников — сразу после посещения автомоек. Повторять процедуру стоит после каждой мойки автомобиля, чтобы поддерживать эффективность дворников.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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