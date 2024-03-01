Водители, осторожно. Эксперт Виталий Архиреев напомнил, что грозит за оскорбление инспекторов ГИБДД

Эксперт напоминает: грубость в адрес инспектора ГИБДД может обернуться серьёзными последствиями

0:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт Виталий Архиреев предупреждает водителей о серьёзных последствиях оскорбления инспекторов ГИБДД во время исполнения ими своих должностных обязанностей. Согласно Уголовному кодексу РФ, публичное оскорбление представителя власти влечет за собой штраф до 40 тысяч рублей, а также обязательные работы или исправительные работы.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Кроме того, за физическое насилие в отношении инспекторов ГИБДД предусмотрены серьёзные наказания вплоть до лишения свободы на длительный срок. Архиреев также напоминает о необходимости следовать требованиям инспекторов, игнорирование которых может привести к административной ответственности в виде штрафа, ареста или обязательных работ.