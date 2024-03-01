Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто

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Эксперт в области автомобилей из журнала "За рулём" Кирилл Милешкин выделил четыре основные ошибки, которые часто допускают водители при прогреве машины и очистке лобового стекла ото льда.

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Он подчеркнул, что самое нежелательное действие — это поливка стекла снаружи горячей водой. Это может привести к "температурному шоку", что в результате может привести к появлению трещин на стекле, что потребует замены повреждённой детали.

По словам Милешкина, также не рекомендуется использовать незамерзающую жидкость для очистки стекла, так как она может быстро замерзнуть и создать на стекле дополнительные ледяные узоры.

Кроме того, автомобильный эксперт советует выключать дворники перед запуском двигателя. Если ветровое стекло замерзло, то скорее всего, дворники также примерзли, и включение их может повредить предохранитель. Милешкин также предупреждает о том, что не следует включать дворники сразу после того, как небольшой участок стекла разморозился, поскольку это может ускорить износ резинок щёток, а они могут оказаться бессильными против льда на остальной части стекла.