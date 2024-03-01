Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать веснушки за несколько секунд
NYT: американцы всё чаще покупают дома у родителей
Скончался Игорь Капатов, который озвучивал Мишутку в "Спокойной ночи, малыши!"
Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Куда девать мусор, который накапливается на даче
Томские физики улучшили точность данных Большого адронного коллайдера на 10-20%
Весна без простуд. Как лечить ОРВИ?
Врач Басанов рассказал, что сидячий образ жизни может привести к развитию рака кишечника
Три шага к совершенным матовым губам: советы от профессиональных визажистов
Названы автомобили в России, которые чаще всего покупают за наличные

За наличные в РФ чаще всего покупают машины Lada и Chery

2:05
Авто

Эксперты сервиса "СберАвто", специализирующегося на покупке и продаже автомобилей, проанализировали транзакции за последний год и поделились с "Российской газетой" результатами о предпочтениях российских покупателей, которые чаще всего выбирают приобретение автомобилей без использования кредитных средств.

За наличные в РФ чаще всего покупают машины Lada и Chery
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно данным, приобретение автомобилей за наличные составляет лишь 5% от общего числа сделок в сервисе, однако средняя стоимость такой сделки достигает 1,25 миллиона рублей. Чаще всего такие автомобили приобретаются в Москве (36% от общего числа сделок за наличные), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), Республике Татарстан (4%) и Свердловской области (4%).

Новые автомобили составляют 27% от всех сделок за наличные. Среди них наиболее популярны марки Lada (43% от всех новых автомобилей, приобретенных за наличные), Chery (15%), Haval (14%), Geely (6%) и Hyundai (4%). Самыми востребованными моделями в этой категории являются Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Coolray. Средняя стоимость таких приобретений составляет 2,05 миллиона рублей.

Из всех автомобилей, купленных без кредитных средств, 73% имеют пробег, а их средняя стоимость составляет 1,2 миллиона рублей. В основном это автомобили марок Lada (17% от всех автомобилей с пробегом, приобретенных за наличные), Kia (12%), Hyundai (10%), Nissan (7%) и Renault (5%). Самыми популярными моделями в этой категории являются Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris. Среди автомобилей данной категории наиболее востребованы те, которые были выпущены в 2012 году, а затем идут автомобили 2018, 2014, 2017 и 2019 годов выпуска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
ТОП-5 ошибок при продаже автомобиля: что делать, чтобы избежать потерь
Эксперт Живов: вместе с танками Abrams "запылает" и американский ВПК
Завораживает своей красотой и неповторимостью - мирабилис
Игра Terminator: Survivors выйдет в Steam в октябре в 2024 году
Автозаводы Санкт-Петербурга потеряли несколько тысяч работников
Диетолог Денежка рассказала, как избавиться от жира на животе и бедрах
Издание Дэйли Мейл раскрыло приёмы воров, обкрадывающих пассажиров в самолётах прямо во время полета
Как сделать идеальное картофельное пюре
Чем подкормить смородину весной
Каждый десятый опрошенный россиянин собирается продлить отдых на 8 марта отпуском и отгулами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников