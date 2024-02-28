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5 литров на 100 километров: рассказываем об экономичных автомобилях, отвечающих этому критерию

1:30
Авто

Многие автомобилисты мечтают о владении транспортным средством, которое не жадно потребляет топливо. Они стремятся к тому, чтобы их машина была экономичной и не требовала частых заправок. Желаемый уровень расхода — не более 5 литров на 100 километров, и существует немало автомобилей, отвечающих этому критерию.

5 литров на 100 километров: рассказываем об экономичных автомобилях, отвечающих этому критерию
Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Если потенциальный владелец автомобиля стремится сэкономить на бензине, то стоит обратить внимание на один из следующих вариантов:

  • Mercedes-Benz C160: Этот автомобиль оснащен 4-цилиндровым мотором M270 объемом 1,6 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Двигатель обеспечивает хорошую динамику и скорость, не увеличивая расход топлива. При этом расход составляет всего около 5 литров бензина на 100 километров.
  • Skoda Octavia 1.6 MPI: Чешский производитель делает акцент на экономичности своих автомобилей. Этот автомобиль оснащен двигателем мощностью 110 лошадиных сил, который не приводит к значительным расходам топлива. Расход составляет 5,2 литра на 100 километров.
  • Toyota Corolla 1.33: Этот знаменитый японский автомобиль также относится к категории экономичных. Расход топлива не превышает 5,6 литра на 100 километров. При этом машина идеально подходит для городских условий и поездок по трассе.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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