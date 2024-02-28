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Опытные водители рекомендуют новичкам ни в коем случае не хранить документы в бардачке, и вот почему

Почему опытные водители никогда не оставляют документы в автомобиле

1:17
Авто

Обычно управительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля, страховое свидетельство и другие документы, связанные с автомобилем, обычно хранятся в бардачке.

Почему опытные водители никогда не оставляют документы в автомобиле
Фото: openverse by ecin is licensed under CC BY 2.0

Этот способ хранения стал привычным для многих водителей, поскольку он очень удобен: нет необходимости постоянно носить карточки и бумаги туда-сюда.

Однако опытные водители утверждают, что документы следует хранить в транспортном средстве только в те моменты, когда в салоне машины находится сам владелец.

Как только человек покидает автомобиль, все документы желательно взять с собой.

Причина в том, что владелец автомобиля должен иметь доступ к документам в случае возникновения проблем с машиной.

Например, машину могут угнать. Если вместе с автомобилем пропадут и документы, то владельцу будет сложно предъявить страховщикам оригинальное страховое свидетельство. Это может привести к серьезным проблемам.

Трудности могут возникнуть и в случае эвакуации автомобиля за какое-либо нарушение.

В такой ситуации водителю будет сложно немедленно предоставить доказательства того, что машина принадлежит именно ему.

Поэтому желательно всегда носить автомобильные документы в кармане или сумке. Это может быть не очень удобно, но значительно облегчит жизнь в случае транспортных чрезвычайных ситуаций.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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