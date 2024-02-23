Проблемы с новым авто: BAIC обещает мгновенное решение

BAIC отреагировала на жалобы владельца

0:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Владелец автомобиля BAIC U5 Plus обратился в СМИ с жалобами на серьезные проблемы, возникшие при эксплуатации нового автомобиля. Он сообщил о неисправностях системы камер кругового обзора, аудиосистемы, ABS и антипробуксовочной системы, а также о лопнувшем лобовом стекле.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

В ответ на запросы «Российской газеты» представитель BAIC заявил, что компания серьезно относится к вопросам качества своих продуктов и проводит расследование каждого случая неисправности.

Он подчеркнул, что все обращения клиента были обработаны в соответствии с регламентом, и что на данный момент большинство проблем были устранены. Кроме того, он отметил, что в компании активно разрабатываются меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.